بعض قنوات التطبيع: الحكومة، البرلمان والانتخابات - التيتي الحبيب

2021/03/07 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب بعض قنوات التطبيع: الحكومة، البرلمان والانتخاباتفي الخبر عن موقع هيسبريس:“يتجه حزب الأصالة والمعاصرة إلى ترشيح اليهودي المغربي سيمون سكيرا، رئيس جمعية “الصداقة المغربية الإسرائيلية”، في الانتخابات المحلية والجهوية المقبلة.وأكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريحات صحافية، عزم “الجرار” ترشيح سيمون سكيرا في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن قرار ترشيحه ......





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