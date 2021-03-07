في الجحيم تقفين يابنة سورية، ومع هذا كل عام وأنت بخير: - فلورنس غزلان

2021/03/07 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلورنس_غزلان في الجحيم تقفين يابنة سورية ومع هذا، كل عام وأنت بخير :ــالمرأة السورية سنديانة المشرق، ملكة الأمومة ...وسيدة الأحزان..المرأة ...التي لاتحتاج لإقناع العالم بجدارتها ولا بأنوثتها ...لم تعد بحاجة إلى من يعترف أنها سمكة فقدت بحرها...أنها طريدة حيث تذهب...تجد أمامها شِباك الصيادين ...أنها سبية تارة وبطلة أخرى...أنها ضحية تارة ،وقوية أخرى ،أنها لاجئة بلا وطن...أنها امرأة بلا زوج...أنها أم تحمل كفن ......





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