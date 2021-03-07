بالصور .. اكثر من 10 الاف مواطن شاركوا في القداس الالهي لبابا الفاتيكـان في اربيل

2021/03/07 | 18:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت السلطات المحليـة في مدينـة اربيل ، عن مشاركة اكثر من 10 الاف مواطن في القداس الالهي الاكبر الذي اقامه بابا الفاتيكان فرنسيس على ملعب فرانسو حريري ./انتهى5

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