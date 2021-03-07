الأعرجي يشيد بالدعم المستمر الذي تقدمه الدول الصديقة للعراق

2021/03/07 | 18:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أشاد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بالدعم المستمر الذي تقدمه الدول الصديقة للعراق.وذكرت مستشارية الأمن القومي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الأعرجي التقى، بمكتبه اليوم الأحد، سفيرة أستراليا في العراق بولا غانلي، وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق واستراليا، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما جرى بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي".وثمّن الأعرجي مواقف الحكومة الأسترالية في رعاية مصالح الجالية العراقية داخل استراليا، والتنسيق والتواصل مع الحكومة العراقية في هذا المجال، مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه الدول الصديقة للعراق، من خلال تبادل المعلومات والخبرات لمواجهة الخلايا الإرهابية./انتهى7

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