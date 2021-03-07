وزير ايراني: 20 مليار دولار... لحجم تبادل تجاري مع العراق

2021/03/07 | 18:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التجارة الايراني الاسبق ورئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية يحيى ال اسحاق ان الاقتصاد الايراني والعراقي يكملان بعضهما البعض....

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