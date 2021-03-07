البابا یصل مدينة ذي غالبية مسيحية تحررت بدماء الحشد الشعبي

2021/03/07 | 18:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدَ بغداد والنجفِ الأشرف والناصرية وأربيل، وصلَ بابا الفاتيكان رأسُ الكنيسيةِ الكاثوليكية في العالم الى مدينة الموصل، وقضاءِ الحمدانية ذي الغالبيةِ ...

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