2021/03/07 | 18:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار "الحكمة" في العراق، السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد أن زيارة البابا فرنسيس "محطة على طريق استعادة العراق مكانته الدينية" باعتباره "منبعا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: زيارة البابا محطة على طريق استعادة العراق مكانته الدينية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: زيارة البابا محطة على طريق استعادة العراق مكانته الدينية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).