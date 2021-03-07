وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ستوجه ضربة رداً على الهجوم الصاروخي بالعراق

2021/03/07 | 18:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد وزير الدفاع الاميركي لويد أوستين، الاحد، ان واشنطن ستوجه ضربة رداً على الهجوم الصاروخي في العراق في وقت تختاره.وقال أوستين في افادة صحفية، ان “واشنطن ستوجه ضربة رداً على الهجوم الصاروخي في العراق في وقت تختاره”، لافتا الى انه “يجب على الإيرانيين أن يعرفوا أننا سندافع عن قواتنا وأن ردنا سيكون مدروسا ومناسبا”.واضاف اننا “نريد الاعتماد على الدبلوماسية ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون قواتنا جاهزة للردع”.

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