وزير الدفاع الامريكي.. سنرد على الهجوم الصاروخي بالعراق في الوقت الذي نختاره

2021/03/07 | 18:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة داعش في العراق واين ماروتو إن "قوات الأمن العراقية تقود التحقيق" في الهجوم، علماً أن واشنطن تنسب الهجمات المماثلة غالباً إلى فصائل مسلّحة موالية لإيران.

وقال البنتاغون في بيانه حينها: "لا يمكننا تحديد (الجهة) المسؤولة عن الهجوم في الوقت الحالي"....

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