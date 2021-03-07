معمرة تبلغ 118 عاما تحمل شعلة الأولمبياد في اليابان

2021/03/07 | 18:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قررت السلطات اليابانية، أن المعمرة كاني تاناكا البالغة 118 عاما ستحمل شعلة الأولمبياد في مايو/أيار القادم.

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