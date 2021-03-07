بقيمة 700 مليار دولار.. خطة سعودية للسيطرة على سوق الهيدروجين

2021/03/07 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تجعل المساحات الملفوحة بالشمس ورياح البحر الأحمر المستقرة من الطرف الشمالي الغربي في السعودية موقع الإنشاءات الأفضل لما تأمل المملكة أن يصبح مركزا عالميا للهيدروجين الصديق للبيئة.

ونظرا لأن الحكومات والصناعات تبحث عن بدائل أقل تلويثا، فإن السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لا تريد التخلي عن أعمال الهيدروجين المزدهرة لصالح الصين أو أوروبا أو أستراليا وتفقد مصدر دخل ضخم محتمل، لذلك فهي تبني مصنعاً بقيمة 5 مليارات دولار مدعوم بالكامل بطاقة الشمس والرياح، وسيكون من بين أكبر مصانع الهيدروجين النظيف في العالم عندما يجري افتتاحه في مدينة نيوم الضخمة المخطط لها في عام 2025.

وقود غير ملوث للبيئة

تقع مهمة تحويل رقعة من الصحراء تعادل حجم بلجيكا إلى مدينة تعمل بالطاقة المتجددة على عاتق "بيتر تيريوم"، الرئيس التنفيذي السابق لشركة شركة "أر دبليو إي أيه جي"، أكبر مرفق في ألمانيا، وشركة "إنوجي إس إي" الفرعية للطاقة النظيفة.



وسيساعد أداؤه في تحديد ما إذا كان يمكن لدولة تعتمد على أموال النفط أن تتحول إلى مورد للوقود غير الملوث للبيئة.

قال تيريوم: "لا يوجد شيء رأيته أو سمعته من قبل بمثل هذا البعد أو التحدي ولقد أمضيت العامين الماضيين في استيعاب ما حولي بداية من الصفر، والآن نحن في وضعية التنفيذ تماما".

ويتحول وقود غاز الهيدروجين من مصدر طاقة متخصص - يستخدم في منطاد وصواريخ وأسلحة نووية - إلى أعمال تجارية كبيرة، حيث التزم الاتحاد الأوروبي وحده بمبلغ 500 مليار دولار لتوسيع نطاق بنيته التحتية، لا تزال هناك عقبات كبيرة تحول دون أن يصبح الغاز جزءا رئيسيا من عملية تحول الطاقة.

محفظة أكثر تنوعا من صادرات الطاقة

قال شهاب البرعي، الشريك في شركة "ستراتيجي آند" الاستشارية في دبي: "أنت ترى محفظة أكثر تنوعا من صادرات الطاقة الأكثر مرونة، إنه تنويع ضد أي اضطرابات في معدل وتوقيت تحول الطاقة".

يجري رسم المخططات والإعلان عن الإستراتيجيات، ولكن لا يزال الوقت مبكرا للقطاع.



ويعد إنتاج الهيدروجين مكلفا دون طرد الغازات الدفيئة، ويصعب تخزينه وقابل للاحتراق بدرجة عالية.

تكلفة زهيدة

يجري إنتاج الهيدروجين النظيف باستخدام الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري، وتبلغ التكلفة الحالية لإنتاج كيلوغرام أقل بقليل من 5 دولارات، وفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وتمتلك السعودية ميزة تنافسية في توافر ضوء الشمس الدائم والرياح ومساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة، ومن المرجح أن تكون تكاليف الإنتاج لشركة "هيليوس" من بين أدنى التكاليف على مستوى العالم وقد تصل إلى 1.50 دولار للكيلوغرام بحلول عام 2030، وفقا لشركة "بلومبرغ إن إي أف".



وهذا أرخص من بعض عمليات إنتاج الهيدروجين المصنوع اعتمادا على مصادر غير متجددة اليوم.

وقال تيريوم، إن إنتاج الطاقة المتجددة في أوروبا أكثر تكلفة، ويجب أن يتجاوز الطلب المتوقع للقارة أثناء تنفيذ الاتفاق الأخضر (خطة أوروبية للتحول للاقتصاد المستدام) المعروض الخاص بها.



ستحاول حزمة التحفيز التي تزيد قيمتها عن تريليون دولار الوصول بالقارة للحياد الكربوني (نسبة صفر من الكربون).

وأضاف: "لن يكونوا قادرين بأي حال من الأحوال على إنتاج كل الهيدروجين بأنفسهم"وليس هناك ما يكفي من بحر الشمال أو المياه الصالحة للاستخدام للرياح البحرية".

"نيوم" نموذج للانبعاثات الصفرية

وانضم تيريوم، الهولندي الجنسية، إلى مشروع "نيوم" في عام 2018 لتصميم شبكات الطاقة والمياه والغذاء.



لم يلتق حماسه لتقنيات مثل السيارات الكهربائية والشبكات الرقمية حماس مستثمري شركة "إنوجي"، ولكنه وجد الحماس من قبل داعمي مشروع "نيوم" .

زيادة استخدام الطاقة المتجددة

وتحاول الحكومة السعودية تعزيز استخدامها الضئيل للطاقة المتجددة، حيث يوجد حاليا أقل من 700 ميغاوات تعمل على مستوى البلاد وهو أقل من 2% من سعة إنتاج الوحدات المركبة في إسبانيا، فيما تخطط الدولة لتلبية نصف احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ولديها العديد من المشاريع قيد الإنشاء أو ستبدأ قريبا.

وتعتبر السعودية أيضا واحدة من الدول القليلة التي تستهلك النفط الخام بانتظام لتوليد الكهرباء.



ووصلت هذه الممارسة شديدة التلوث إلى ذروتها في أربع سنوات في شهر آب الماضي، ويقول المنتقدون إن الطاقة التي يستخدمها مصنع "نيوم" يجب تحويلها إلى الشبكة الوطنية بدلا من ذلك.

ومع ذلك، لا يزال التركيز على الصادرات، ومن المتوقع أن تخسر الدول النفطية ما يصل إلى 13 تريليون دولار بحلول عام 2040 بسبب أهداف تغير المناخ (للحد من التلوث)، والمملكة العربية السعودية من بين الدول التي من المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً.

وسينتج مصنع الهيدروجين 15000 برميل من المكافئ النفطي يوميا على الأكثر، وهو ما لا يكاد يضاهي 9 ملايين برميل من النفط الخام التي تضخها المملكة يوميا، ومع ذلك، فإن إيجاد طريقة لاحتواء جزء من سوق الوقود النظيف يمثل شريان حياة اقتصاديا ضروريا.

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