2021/03/07 | 18:56 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأحد 7 مارس 2021 | 06:38 مساءً

| عدد القراءات : 19

البابا فرنسيس: حان موعد العودة لايطاليا لكن العراق دائما بقلبي ومعي

اختتم بابا الفاتيكان فرنسيس قداسه التاريخي في مدينة أربيل، الذي حضره نحو عشرة الاف شخص.



وقال الحبر الأعظم في كلمة له باختتام القداس، "اقتربت لحظة العودة إلى روما، لكن العراق سيبقى دائما معي وفي قلبي، اطلب منكم جميعاً ان تعملوا معاً متحدين من اجل مستقبل سلام وازدهار لا يهمل احدا ولا يميز أحدا".



وأضاف : "بارك الله العراق، واحيي تحية خاصة من أعماق قلبي السكان الكورد الأعزاء، وأعرب عن شكري للحكومة والسلطات المدنية في إقليم كردستان على مساهمتها الفعالة".



وحضر مئات المواطنين في اقليم كردستان من جميع الأديان والطوائف، لاستقبال الحبر الأعظم، الذي يقوم بزيارة تاريخية إلى العراق، شملت بغداد، النجف، مدينة أور، أربيل، ونينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس: حان موعد العودة لايطاليا لكن العراق دائما بقلبي ومعي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس: حان موعد العودة لايطاليا لكن العراق دائما بقلبي ومعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).