وزير الدفاع الأميركي: سنرد على الهجمات التي تستهدفنا بالعراق في الوقت المناسب

2021/03/07 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأحد، أن الولايات المتحدة سترد على الهجمات التي تستهدفها في العراق في "الوقت المناسب".

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