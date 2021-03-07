لم يعد الشرق الاوسط في اولويات امريكا - جواد الديوان

2021/03/07 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان حاول اوباما ان يكون محورا لقارة اسيا، وفشل لاسباب عديدة منها الربيع العربي، والحرب الاهلية في سوريا، وداعش، وبرنامج ايران النووي.



ومع كل ضجيج ترامب حول انهاء الحروب في المنطقة الا انه اصبح على حافة الحرب مع ايران.



وارسل 14000 جندي للمنطقة، وفشل في تغير المنطقة المترامية الاطراف.



وعلى العكس من اسلافه، يرغب الرئيس بايدن خفض مرتبة الشرق الاوسط في اولويات امريكا.



فقد تاخر اتصاله برئيس وزراء اسرائي ......





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