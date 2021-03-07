الأب ألبير هشام: البابا يصلي على أرواح

2021/03/07 | 19:06 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأب ألبير هشام، المنسق الإعلامي، والدليل الشخصي لبابا الفاتيكان خلال زيارته للعراق، إن زيارة الحبر الأعظم لكنيسة "الحبل بلا دنس" إحدى أهم كنائس الشرق الأوسط والتي تقع في مدينة قرقوش العراقية، تحمل رمزية كبيرة، لأن هذه الكنيسة تحديدا سبق ودُمرت وحرقت من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، واتخذها التنظيم لتعليم الرماية للأطفال المجندين.



وفي كلمته إلى أبناء قرقوش حاول البابا بلسمة جراحهم، وقال "قد يكون طريق الشفاء الكامل ما زال طويلا، لكنني أطلب منكم، من فضلكم، ألا تيأسوا".



كما وجه تحية خاصة إلى النساء.

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