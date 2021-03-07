مصرع 18 شخصا بينهم 9 من أسرة واحدة بانفجار لغم في ريف حماة السورية

2021/03/07 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قتل 18 شخصا في ريف حماة وسط سوريا إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة كانت تقل عمالا يجمعون “الكمأة”.

وذكرت صفحة يديرها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في مدينة سلمية أن 18 شخصا لقوا حتفهم بينهم 9 من أسرة واحدة وجُرح اثنان جراء انفجار لغم أرضي مضاد للدروع بسيارة كانت تقل نحو 22 عاملا زراعيا في قرية رسم الأحمر بمنطقة وادي العزيب بريف سلمية الشمالي الشرقي.

وكانت الصفحة تحدثت عن انفجار لغمين في حادثين متتابعين، وهو ما نقلته بعض وسائل الإعلام المحلية.

يذكر أن قرية رسم الأحمر ذاتها شهدت في 27 من الشهر الماضي مصرع 5 من العاملات الزراعيات إثر انفجار لغم في سيارة كانت تقل عمالا زراعيين يجمعون “الكمأة” وهي المادة التي ارتفع سعرها مؤخرا ليصل إلى أكثر من 30 ألف ليرة (نحو 8 دولارات)، وهو ما يشكل نحو نصف وسطي للرواتب في سوريا.

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