المرور تدعو المواطنين الى الالتزام بمقررات الصحة والسلامة الوطنية

2021/03/07 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، المواطنين الى الالتزام بمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية.

وقالت المديرية في بيان صحفي، “ندعو المواطنين الى الالتزام بمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بما يخص حظر التجوال الكلي والجزئي كونه حظراً صحياً”.

وأضاف البيان أنه “سيتم فرض الغرامات على المخالفين”، مؤكداً على “التساهل مع الحالات الإنسانية والتعامل الحسن مع الجميع”.

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