البابا من حوش البيعة، “هذا الوقت ليس لترميم المباني فقط بل لترميم الروابط بين المجتمع”

2021/03/07 | 19:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل وصل البابا إلى “حوش البيعة” وهي ساحة كبيرة تضم 4 كنائس في منطقة الموصل القديمة التي شهدت معارك ضارية بين القوات العراقية وتنظيم “داعش” الإرهابي عام 2017، حيث دمر التنظيم تلك الكنائس وحولها إلى أطلال، وهذه المنطقة كان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي يطلق على نفسه “داعش” يروّج …

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