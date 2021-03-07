اول مسؤول بصحة الاقليم يتلقى اللقاح المضاد

2021/03/07 | 19:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الدكتور صباح هورامي المدير العام لصحة السليمانية يوم الاحد، ان دفعة جيدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا وصلت الى المحافظة، لافتا الى انه اول مسؤول بقطاع الصحة في اقليم كوردستان يتلقى الجرعة الاولى.

وقال هورامي في بيان، تابعه PUKmedia: انه اول مسؤول في القطاع الصحي باقليم كوردستان يتلقى جرعة اللقاح المضاد لكورونا، كما انه اول شخص يتلقى الجرعة في محافظة السليمانية.

واضاف: ان المحافظة تلقت كمية جيدة من اللقاح المضاد، متمنيا ان يحقق اللقاح نتائج جيدة.

وكانت حملة التقليح بالجرعة الاولى من اللقاح المضاد قد بدأت اليوم، بمدينة السليمانية، فيما تلقى المدير العام لصحة السليمانية الدكتور صباح هورامي اول جرعة بمستشفى الشهيد هيمن.

وقال نائب مدير صحة السليمانية الدكتور هيرش سليم، انه لاول مرة، يستخدم اللقاح المضاد لكورونا اليوم في محافظة السليمانية، حيث وصلت 1720 جرعة من اللقاح الى السليمانية، وتكفي لـ 810 عاملا في الصحة.

واضاف سليم، ان العاملين في مستشفى الشهيد هيمن، اول من يتلقون اللقاح وان الذين اصيبوا في اقل من 6 اشهر الماضية بفايروس كورونا لا يحتاجون الى اللقاح.

PUKmedia خاص

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