أربيل.. البابا يختتم مراسم القداس ويؤكد 'العراق باقٍ في قلبي'

2021/03/07 | 19:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم بابا الفاتيكان فرنسيس قداسه التاريخي في مدينة أربيل، والذي حضره نحو عشرة الاف شخص.

وقال الحبر الأعظم في كلمة له باختتام القداس، "اقتربت لحظة العودة إلى روما، لكن العراق سيبقى دائما معي وفي قلبي، اطلب منكم جميعاً ان تعملوا معاً متحدين من اجل مستقبل سلام وازدهار لا يهمل احدا ولا يميز أحدا".

وأضاف "بارك الله العراق، واحيي تحية خاصة من أعماق قلبي السكان الكورد الأعزاء، وأعرب عن شكري للحكومة والسلطات المدنية في إقليم كوردستان على مساهمتها الفعالة".

وحضر مئات المواطنين في اقليم كوردستان من جميع الأديان والطوائف، لاستقبال الحبر الأعظم، الذي يقوم بزيارة تاريخية إلى العراق، شملت بغداد، النجف، مدينة أور، أربيل، ونينوى.

ومن المقرر ان يتوجه قداسة البابا فرنسيس الى العاصمة الاتحادية بغداد مساء اليوم الأحد.

PUKmedia متابعة

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