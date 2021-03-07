مستشار الكاظمي: اختفاء فائض النفط العالمي سيغني عن الاقتراض بالموازنة

2021/03/07 | 19:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الاحد، استمرار اسعار النفط عند حاجز الـ 70 دولار للبرميل سيغني عن الاقتراض، مؤكدا اختفاء فائض النفط العالمي.

وقال صالح لـ/المعلومة/ ان “الازمة الاقتصادية العالمية نحو الانفراج بعد ارتفاع وتعافي اسعار النفط عالميا ووصوله حاجز ال 70 دولار”.

واضاف ان “العجز تقلص ومن الممكن الاستغناء عن الاقتراض اذا استمر سعر برميل النفط نحو السعر الحالي”، مشيرا الى ان “الفائض النفطي العالمي انتهى واوبك تبحث زيادة الانتاج لكل الدول المصدرة وتحثهم على ذلك”.

واوضح صالح ان “اختفاء 10% من الفائض النفط العالمي يبدد المخاوف من عودة انخفاض اسعار النفط والتي تعني وصول الموازنة الى مرحلة التوازن”.انتهى25و

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