2021/03/07 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 3 دقیقة

1533 مشاهدة

كرم البابا فرنسيس، الطفلة رزان الموسوي، بميدالية ذهبية، بعد ان اجرى حديثا معها خلال زيارته إلى مدينة أور الاثرية التابعة إلى محافظة ذي قار.

وقال مراسلنا اليوم، (7 آذار 2021)، ان "الطفلة رزان، ابهرت بابا فرنسيس بلباقتها أثناء كلامها معه اثناء زيارته يوم أمس السبت إلى مدينة اور الأثرية للحج ولاقامة القداس هناك".

وأضاف، "حيث قام البابا بتكريمها بميدالية ذهب عيار 24 قيراط وتزن 10 مثاقيل وتحمل صورته وشعار الفاتيكان".

يذكر أن زيارة البابا الى أور الأثرية كانت محطته الثانية بعد النجف ولقائه بالمرجع الديني علي السيستاني.



A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا يكرم طفلة عراقية بهدية ثمينة (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا يكرم طفلة عراقية بهدية ثمينة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).