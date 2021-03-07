البابا يزور كنائس الموصل المدمرة ويحيي أكبر قداس في أربيل (صور)

2021/03/07 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الأحد، إلى مدينة الموصل التي كانت يوما ما معقلا لتنظيم داعش، لزيارة بعض الكنائس هناك.

وقدم بابا الفاتيكان في كنيسة حوش البيعة في الموصل صلاة لمتضرري الحرب في الموصل.

واستقبل موكبه بترحيب كبير من مسيحيين عادوا إلى بلدتهم بعد ثلاث سنوات من التهجير، وقد حملوا سعف النخيل وارتدوا ملابس تقليدية.

وبينما زغردت النساء وأطلق سراح حمامة بيضاء، في إشارة إلى السلام، افتتح البابا فرانسيس نصبا تكاريا للموتى.

وقال البابا من الموصل إن "التناقص المأساوي" بأعداد مسيحيي الشرق الأوسط "ضرر جسيم لا يمكن تقديره".

وصلى "من أجل ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة"، مؤكدا أن "الرجاء أقوى من الموت، والسلام أقوى من الحرب".

وأضاف البابا في كلمته "إنها لقسوة شديدة أن تكون هذه البلاد، مهد الحضارات قد تعرضت لمثل هه العاصفة اللاإنسانية، التي دمرت دور العبادة القديمة"، متابعا "آلاف الآلاف من الناس، مسلمين ومسيحيين وأيزيديين وغيرهم هجروا بالقوة أو قتلوا".

وبعد زيارته لكنيسة "حوش البيعة"، وصل بابا الفاتيكان إلى بلدة قرقوش حيث أدى صلاة بكنيسة تم ترميمها خصيصا لزيارته. والتقى بمسيحيي سهل نينوى، بعد استعادة المنطقة من داعش.

وتحمل هذه المحطة من زيارة البابا فرنسيس أهمية كبرى، لا سيما أن محافظة نينوى، وعاصمتها الموصل، تشكل مركز الطائفة المسيحية في العراق، وتعرضت كنائسها وأديرتها التاريخية لدمار كبير على يد التنظيم.

ولاحقا عاد البابا فرنسيس، بعد ظهر اليوم الأحد، إلى محافظة أربيل وأحيا قداسا في المدينة، وهو أكبر قداس له خلال زيارته إلى العراق.

حيث تم القداس في ملعب في أربيل بحضور آلاف المصلين.



وفيما يتسع هذا الملعب لعشرين ألف شخص، إلا أنه لم يمتلئ تماما بالحضور، على خلفية تفشي وباء كوفيد-19، في وقت لا يزال العراق بالمراحل الأولى من حملة التلقيح ضد الفيروس، علما أن البابا نفسه قد تلقى لقاحا.

وشدد البابا فرنسيس الثاني على أن الإرهاب يسيء للأديان كافة، واصفا العداء والتطرف والعنف بخيانة للدين.

كما وصف الإرهاب بأنه يستغل الدين، مضيفا: "نحن من يجب أن نمنع من يستغله كغطاء، لأن الإرهاب والعنف لا يأتيان من الدين".

وبين: "العداء والتطرف والعنف لا تولد من قلب ديني، إنها خيانة للدين.



نحن المؤمنين لا يمكن أن نصمت عندما يسيء الإرهاب إلى الدين.



في الواقع، نحن مدعوون بشكل لا لبس فيه لتبديد سوء الفهم.



دعونا لا نسمح بأن تطغى غيوم الكراهية على نور السماء.



تجمعت غيوم الإرهاب والحرب والعنف القاتمة فوق ها البلد.



عانت كل طوائفه العرقية والدينية".

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان أن زيارة البابا تمثل مناسبة تاريخية للإقليم، مشددا، في بيان، على ضرورة الالتزام بثقافة التعايش السلمي والتسامح.



وتابع: "تشرفت اليوم باستقبال قداسة البابا فرنسيس في أربيل ستصبح هه الزيارة مناسبة تاريخية لإقليم كردستان".

وقد أغلقت أربيل منافذها مع محافظتي نينوى وكركوك قبيل وصول البابا فرانسيس.

كما أصدرت سلطات إقليم كوردستان عددا من الطوابع البريدية بمناسبة زيارة البابا، وقالت وزارة النقل والاتصالات في الإقليم إنها أصدرت 6 طوابع بريدية بمناسبة الزيارة التاريخية للبابا إلى كوردستان.

ومن المقرر أن يغادر البابا فرنسيس إقليم كوردستان في الساعة السادسة مساء الأحد متوجها إلى العاصمة بغداد وفقا لبرنامج زيارته.

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