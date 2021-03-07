وزير الصحة العراقي يرد على التساؤلات بشأن تمديد الحظر الشامل من عدمه - عاجل

2021/03/07 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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رد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الأحد 7 آذار 2021، على تساؤلات المواطنين بشأن تمديد الحظر الشامل لباقي أيام الأسبوع من عدمه.وقال التميمي في حديث متلفز رداً على سؤال ما جرى في اجتماع اليوم لوزارة الصحة وهل تم فيه اتخاذ قرار أو ارسال توصية للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن الموقف من الحظر بالقول إن " اجتماع اليوم لم يبحث ملف حظر التجوال الشامل وتمديده وما يهمنا هو التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لأنها هي من تحدد الموقف".وبخصوص لقاح كورونا بين التميمي إن " العراق تعاقد مع مرفق كوفاكس التابع للاتحاد العالمي للقاحات لتوريد 16 مليون جرعة وأيضاً تعاقدنا على أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاحات سبوتنيك وسينوفارم وفايزر وستصل ملايين الجرعات خلال أيام".قبلها أكد وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود حالة عدم إلتزام لدى زائري الإمام الكاظم بإجراءات الوقاية ووجهنا الفرق الطبية بالتشديد على ارتداء الكمامة لدى الزائرين لأن عدم الإلتزام أمر يهدد بالتفشي الوبائي".ولفت إلى إن وزارته تراقب الموقف الوبائي وتتوقع زيادة الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية تسبب بزيادة إصابات كورونا وأكثر من 20 بالمئة من الإصابات بكورونا شديدة وحرجة ".وأضاف، أن "حظر التجوال قلل نسبة الإصابات بكورونا 40 في المئة".في الأثناء، أكد مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الأحد 7 آذار 2021، أن قرار حظر التجوال الشامل لم يُتخذ بعد، فيما أشار إلى أنه لا يعلم هل سيُعقد اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة اليوم أو يؤجل لوقت أخر.وقال الحلفي في حديث خص به (بغداد اليوم)، نحن "ننتظر حتى الآن بشأن عقد اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة، ولا نعلم إن كان سيؤجل أو يعقد اليوم".وأضاف أن "مقترح حظر التجوال الشامل لم يقدم إلى اللجنة العليا حتى الآن لأن موعد الاجتماع لم يحدد حتى نقدم الدراسة"، مبينا أن "رؤيتنا وفق الموقف الوبائي إنه نحتاج إلى تطبيق حظر التجوال الشامل لكن القرار لم يتخذ بعد".

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