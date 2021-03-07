الدوري الانكليزي الممتاز: ليفربول يتلقى خسارته السادسة تواليا على ملعبه امام فولهام

2021/03/07 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تلقى ليفربول الخسارة السادسة على التوالي في ملعبه "أنفيلد" بالدوري الإنجليزي الممتاز، بسقوطه أمام فولهام 0-1 مساء الأحد، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ماريو ليمينا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.وتجمد رصيد ليفربول بهذه الخسارة عند 43 نقطة في المركز السابع، ليتأزم موقفه بشأن المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، فيما رفع فولهام رصيده إلى 26 نقطة في المركز 18./انتهى9

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