وزير الدفاع الأمريكي : الولايات المتحدة الأمريكية ستفعل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها بعد الهجوم في العراق

2021/03/07 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستفعل ما تراه ضروريا للدفاع عن مصالحها بعد هجوم صاروخي الأسبوع الماضي على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية وقوات التحالف والقوات العراقية..وفي حديثه على قناة ABC ، ​​ اشار أوستن الى إن الولايات المتحدة تحث العراق على التحقيق بسرعة في الحادث الذي وقع في القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار الغربية وتحديد المسؤول.وتابع ":سنضرب ، إذا كان هذا هو ما نعتقد أنه يتعين علينا القيام به ، في وقت ومكان نختاره بأنفسنا.وأضاف أوستن: "نحن نطالب بحقنا في حماية قواتنا"./انتهى9

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