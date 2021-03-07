الدفاع النيابية: تشكيل لجنة لجدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق

2021/03/07 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان جدولة انسحاب القوات الاجنبية والامريكية من العراق بدأ العمل بها من قبل جهاز الامن الوطني العراقي.وقال عضو اللجنة كاطع الركابي ان مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي أكد انه تم الاتفاق مع الحكومة بتشكيل لجنة لوضع تقرير نهائي بجدولة انسحاب القوات الاجنبية والقوات الامريكية من البلاد تنفيذا لقرار مجلس النواب الصادر قبل سنة ونصف والقاضي باخراج جميع القوات الاجنبية المتواجدة على الاراضي العراقية .واضاف ان اللجنة شكلت برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية كل من مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ومدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس اركان الجيش ونائب القائد العام للقوات المشتركة .واوضح، ان هذه اللجنة كلفت بتقييم الموقف وتقديم تقرير نهائي يحتوي جدولة زمنية لاخراج القوات الاجنبية من جميع مناطق البلاد كما ان هذه اللجنة ستقيم قدرات القوات العراقية من حيث الامكانية على ضبط الامن والسيطرة على المناطق الحدودية ومنع الهجمات الارهابية اضافة الى تقييم الجهد الاستخباري للقوات العراقية ومدى فاعليته في كشف العمليات الارهابية من دون الاستعانة باي قوة اجنبية.

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