2021/03/07 | 19:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تصدر توصيات بشأن امتحانات نصف السنة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تصدر توصيات بشأن امتحانات نصف السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).