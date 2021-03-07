في ظروف غامضة.. انتحار مسؤول عراقي داخل منزل برلمانية

2021/03/07 | 19:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت الشرطة تحقيقًا لكشف ملابسات الحادثة

الترا عراق - فريق التحرير

أقدم مسؤول في محافظة البصرة، الأحد، على الانتحار داخل منزل شقيقته في ظروف غامضة.

وقال ضابط في الشرطة لـ "الترا عراق"، 7 آذار/مارس، إنّ "قصي مسلم بندر مدير مؤسسة الشهداء فرع البصرة قد وجد معلقًا بسلك داخل غرفة منزل شقيقته".

وأضاف الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "شقيقة المسؤول هي عضو في مجلس النواب"، موضحًا أنّ "تحقيقًا فتح في الحادثة لمعرفة الملابسات وتقصي الأسباب".

واطلع "الترا عراق" على صور للحادثة تظهر لحظة وصول الشرطة ورفع الجثة من المنزل".

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