على رأسهم ميسي.. نجوم برشلونة يدلون باصواتهم في انتخابات النادي

2021/03/07 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أدلى بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بأصواتهم في الانتخابات التي تُقام اليوم، الأحد، لاختيار رئيس جديد للعملاق الكتالوني.

ويتنافس الثلاثي خوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريشا على الفوز بمقعد رئيس برشلونة من أجل بداية حقبة جديدة بعد رحيل، جوسيب ماريا بارتوميو في شهر تشرين الاول الماضي.

وظهر قائد برشلونة ليونيل ميسي، بصحبة ابنه تياجو للمشاركة في الانتخابات أمام أنظار الصحافة والإعلام في إسبانيا.

بينما حضر لاعب وسط الفريق الأول سيرجيو بوسكتس، لمقر التصويت للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية مع، جوردي ألبا وريكي بويج وسيرجي روبيرتو.

الجدير بالذكر أن التصويت سيغلق في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد كما أعلن نادي برشلونة.



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