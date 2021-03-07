2021/03/07 | 19:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل: شروق ماهر

أهدى نحات موصلي مسلم اليوم الأحد، صليباً الى بابا الفاتيكان خلال لقائه بمنطقة حوش البيعة بالمدينة القديمة، بينما استقبل عددٌ من رجال الدين المسيحيين في نينوى قداسته في زيارة هي الأولى للحبر الأعظم الى بلاد الرافدين في التاريخ.

وقال النحات عمر يونس وهو مسلم من مدينة الموصل لـ"الصباح": إنه "صمم هذا الصليب ونحته ليقدمه هدية الى البابا ليؤكد من خلاله التضامن الروحي وعمق التآصر الأزلي بين جميع الطوائف والمكونات في الموصل، والتي وحدت صفوف أهاليها بعد تحريرها من قبضة إرهابيي داعش".

في السياق ذاته، قال المطران سعيد كلدو لـ"الصباح": إنَّ "زيارة البابا تشكل منعطفاً تاريخياً كونها تحمل عمقاً تاريخياً مقدساً بعد أنْ نكلت وقتلت وشردت عصابات داعش الإرهابية خلال سطوتها على نينوى، من الطائفة المسيحية، أسوة بما أقدم عليه داعش ضد جميع المكونات والاديان في المحافظة".

واضاف "عندما يأتي سفير للسلام مثل البابا فرنسيس الى أرض نينوى العريقة التي همش فيها سكانها الأصليون، سيحاول استبدال كل الثغرات التي عاشتها المدينة ويمنحهم الثقة والسلام هنا في هذه المدينة المنكوبة"، عاداً زيارة قداسة البابا الى مدينة الموصل القديمة وسهل نينوى "فرصة لإعادة إعمار المدينة والكنائس ودور العبادة مع عودة أعداد كبيرة من النازحين المسيحيين".

وأكد كلدو أنَّ الزيارة "ستفتح صفحة جديدة للتعايش السلمي وستسهم في تضميد الجراح وإعادة الحياة فيها، كما أنها جاءت خصيصاً لإنهاء ظاهرة النزوح في نينوى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحات موصلي مسلم يُهدي بابا الفاتيكان صليباً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحات موصلي مسلم يُهدي بابا الفاتيكان صليباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).