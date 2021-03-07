القانونية النيابية: مجاملات للكرد وراء تأخر الموازنة ولن تمرر على حساب المحافظات الجنوبية

2021/03/07 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

عزت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، تأخر اقرار قانون الموازنة الى المجاملات بشان حصة الاقليم، مؤكدا بعدم تمرير الموازنة اذا كان فيها اي تفريط بحقوق محافظات الوسط والجنوب.

وقال عضو الجنة القانونية النيابية حسن الجنابي لـ/المعلومة/ ان “النقاشات حول الموازنة مكتملة الا ان ما يعطل تمريرها هو حصة الاقليم ورفض الكرد كل اشكال التعاون”.

واضاف ان “الموازنة من المفترض عرضها للتصويت الا ان المجاملات لترضية الكرد وراء تاخر اقرارها”، مشيرا الى ان “اي مجاملات للكرد ستكون على حساب حصص المحافظات الجنوبية”.

واوضح الجنابي ان “العديد من اعضاء البرلمان عازمين على عدم تمرير الموازنة على حساب المحافظات الجنوبية وحقوقها وعلى الكرد التعقل وتسليم واردا النفط الى الحكومة المركزية”.انتهى25و

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