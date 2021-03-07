الثقافة: البابا ارسل السلام للعالم من انقاض كنائس الموصل

2021/03/07 | 19:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم معلقاً على مشهد صلاة البابا في الموصل، الاحد، إن صلاة البابا فرنسيس على أنقاض كنائس الموصل رسالة سلام للعالم.وذكر في بيان، أن “ترحاب جميع العراقيين بقداسته ونبذهم لداعش رسالة منهم إلى العالم أن أديانهم وأكبرها الإسلام كفءٌ لقيم المحبة والسلام”، مشيراً إلى أن “العراقيين يقولون مع […]

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