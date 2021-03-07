البابا يشهق.. في وطن ممزق!

2021/03/07 | 19:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزيز الحافظ

البابا إنسان مؤمن بالقيم المسيحية

الحقيقية..

نسأل أنفسنا..



عن زيارته للعراق!

نعرف جوانبها الدينية وشجاعته في

معانقة مصاعبها!

سياسيا ..



سيجد الجميع الجَذِلْ بزيارته

،صورته في اكبر

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