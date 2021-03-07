الحجر المنزلي يزيد معدلات الانتحار بصفوف المقاتلين الامريكان القدماء في العراق

2021/03/07 | 19:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف تقرير لشبكة أن بي سي نيوز الامريكية ، الاحد، ان من تداعيات الاغلاق والحجر المنزلي نتيجة انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة اعاد الكثير من قدامى المحاربين في العراق وافغانستان الى اضطرابات ما بعد الصدمة والتدهور النفسي مما تسبب بتزايد حالات الانتحار بين صفوفهم .

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