فولهام يكبد ليفربول الخسارة التاسعة في البريميرليغ

2021/03/07 | 19:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع ألحق فولهام الخسارة التاسعة بنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعدما تفوق عليه 1-0، اليوم الأحد، في الجولة الـ27 من المسابقة.وسجل ماريو ليمينا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 45 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما خطف الكرة من النجم المصري محمد صلاح".وخسر ليفربول للمرة السادسة على التوالي على ملعبه أنفيلد في آخر 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.وجمدت الخسارة رصيد ليفربول عند 43 نقطة، من 28 مباراة، في المركز السابع، وقد يتراجع للمركز الثامن، حال فوز توتنهام على كريستال بالاس في وقت لاحق".

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