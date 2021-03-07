2021/03/07 | 19:46 - المصدر: عين العراق

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الأحد 7 مارس 2021 | 07:43 مساءً

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العراق يترقب لمنخفض يتسبب برياح وغبار وامطار

نشر المتنبئ الجوي صادق عطية، الاحد، خارطة توضح الوضع السطحي (الايزوبار) ل المنخفض الخماسيني على مصر صباح الاربعاء.



وذكر عطية ان "المنخفض يصل الى العراق ليل يوم الاربعاء او فجر الخميس محمل بأنحدار ضغط عالي ونشاط بالرياح السطحية المثيرة للغبار وتصل هباتها الى مابين(80-90) كم بالساعة تهدأ مساء الجمعة مع تحول الرياح الى شمالي غربي وانسحاب المنخفض شرقا".



ولفت الى انه "سيكون مصحوبا بامطار تشمل كافة المدن بدرجات متفاوتة الخميس والجمعة".

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