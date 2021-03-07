اللجنة المنظمة لزيارة البابا تشكر الجهات الوطنية المساهمة في إنجاح الحدث التاريخي

2021/03/07 | 19:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدمت اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان الى العراق، الأحد، الشكر للجهات الوطنية المساهمة في إنجاح الزيارة التاريخية.

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وقال المتحدث بأسم اللجنة احمد الصحاف، في مؤتمر صحفي تابعه "ناس" (7 اذار 2021)، انه "مع اختتام اليوم الثالث من جدول زيارة البابا فرنسيس الى العراق، نتقدم بالشكر الجزيل للجهات الوطنية المساهمة في إنجاح الزيارة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومة كردستان واللجان الفرعية وفرق المراسم في رئاسة الجمهورية والوزراء".

و أضاف الصحاف، أنه "نشكر الجهود الاعلامية والخدمية والقطاعية وفرق المتابعة والدعم اللوجستي، كما نجدد الشكر للقوات الامنية على مشاركتهم في إنجاح الزيارة".

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