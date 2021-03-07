2021/03/07 | 19:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوصت لجنة التربية في مجلس النواب، الأحد، بضرورة إجراء امتحانات نصف السنة، عادَّةً أنها مرحلة مهمة لتقييم المستويات العلمية للتلاميذ والطلبة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (7 اذار 2021): إن "اللجنة عقدت اجتماعاً لمناقشة تعطيل الدوام، بسبب كورونا، إذ أكد جميع الأعضاء ضرورة السماح لوزارة التربية بإجراء امتحانات نصف السنة للتلاميذ والطلبة، بوصفها ركيزة أساسية لتقييم مستوياتهم العلمية".

وأضاف، أن "الاجتماع أجمع على ضرورة أن تقدم وزارة التربية طلباً إلى لجنة السلامة العليا بخصوص امتحانات نصف السنة، واستغلال الأيام التي لا يوجد فيها حظر لأداء الامتحانات، على أن تقسم المراحل على هذه الأيام، خصوصاً أن الهيئات التعليمية ملتزمة بالدوام بنسبة 25 % مع متابعة وزارة الصحة للاجراءات الوقائية للتلاميذ والطلبة أثناء فترة الامتحانات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية توصي بإجراء امتحانات نصف السنة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية توصي بإجراء امتحانات نصف السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).