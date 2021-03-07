2021/03/07 | 19:59 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت السلطات النمساوية، الأحد، وقف استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركة أسترازينيكا، وذلك بعد وفاة امرأة تلقت جرعة من اللقاح.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النمسا توقف استخدام لقاح أسترازينيكا بعد وفاة امرأة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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