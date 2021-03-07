طاجكستان تخاطب العراق لتأمين مباراة ودية

2021/03/07 | 20:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، ان اتحاد طاجكستان، خاطب الهيئة التطبيعية، لتأمين مباراة ودية بين المنتخبين.

وقال كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد العراقي بكرة القدم انهى الاتفاق على المباراة الودية للمنتخب الوطني امام منتخب اوزباكستان”.

واوضح ان “الاتحاد يسعى الى تأمين مباراة ودية اخرى، حيث طلب منتخب طاجكستان مقابلة منتخبنا الوطني لكن الوقت لم يسمح لنا بالرد”.

يذكر ان الاتحاد الاسيوي اجل مباريات التصفيات من اذار الى حزيران المقبل.



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