ليلة سوداء جديدة لليفربول اثر خسارته امام ضيفه فولهام

2021/03/07 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخفق ليفربول حامل لقب البريميرليج في

الخروج من النفق المظلم على ملعبه

"آنفيلد"، وتلقى خسارة جديدة أمام

فولهام.

وخسر الريدز أمام ضيفه فولهام، بهدف دون

رد، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 27.

وبحسب شبكة

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