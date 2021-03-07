2021/03/07 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية، الاحد، منح أي قدم

لمنتسبيها من الضباط والجنود، ردا على

ما تداولته بعض الصفحات.

وقالت الوزارة في بيان صححفي اليوم (7

ايار 2021)، انها "تنفي ما تناقلته بعض

مواقع التواصل الاجتماعي ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من الداخلية حول منح القدم للضباط والمنتسبين لمدة 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من الداخلية حول منح القدم للضباط والمنتسبين لمدة 6 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).