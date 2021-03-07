توصيات جديدة من لجنة التربية بخصوص امتحانات نصف السنة

2021/03/07 | 20:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أوصت لجنة التربية في مجلس النواب، اليوم الأحد، بضرورة إجراء امتحانات نصف السنة، عادَّةً أنها مرحلة مهمة لتقييم المستويات العلمية للتلاميذ والطلبة.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري إن “اللجنة عقدت اجتماعاً لمناقشة تعطيل الدوام، بسبب كورونا، إذ أكد جميع الأعضاء ضرورة السماح لوزارة التربية بإجراء امتحانات نصف السنة للتلاميذ والطلبة، بوصفها ركيزة أساسية لتقييم مستوياتهم العلمية”.

وأضاف، أن “الاجتماع أجمع على ضرورة أن تقدم وزارة التربية طلباً إلى لجنة السلامة العليا بخصوص امتحانات نصف السنة، واستغلال الأيام التي لا يوجد فيها حظر لأداء الامتحانات، على أن تقسم المراحل على هذه الأيام، خصوصاً أن الهيئات التعليمية ملتزمة بالدوام بنسبة 25 % مع متابعة وزارة الصحة للاجراءات الوقائية للتلاميذ والطلبة أثناء فترة الامتحانات”.

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