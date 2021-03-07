سورجي في الـ 8 من آذار: سلاماً لمن صنعن التاريخ بالخبز والورد والسلام

2021/03/07 | 20:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وهو احتفال عالمي يحدث في الثامن من شهر آذار من كل عام، مثمناً انجازات المرأة على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.مستذكراً في ذات الوقت الدعم اللامحدود للرئيس الراحل مام جلال الذي كان مسانداً عنيداً في القضايا التي تخصّ النساء وحقوقهن.

وقال سورجي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقى PUKmedia نسخة منه، يوم الأحد: ان العالم يحتفل بهذا اليوم منذ 113 عاماً للدلالة على الإحترام والحبّ والتقدير لتضحيات المرأة وصُنعها التاريخ لنفسها بالخبز الورد والسلام.



وكفاحها صفاً لصف مع الرجل من أجل اعمام الوئام.



معبراً عن أسفه لإزدياد حالات العنف بشتى الأنواع ضد النساء عام بعد آخر، وهذا ما يستدعى اتخاذ اجراءات صارمة لمعالجة هذه الظاهرة.

واستذكر سورجي بهذه المناسبة الدعم اللامحدود للرئيس الراحل مام جلال ودفاعه العنيد عن القضايا الخاصة بالمرأة وحقوقهن، مع تأكيده على ضرورة ان تتسنم المرأة المراكز القيادية سواء كان على المستوى الحكومي أو الحزبي، ويمكن ملاحظة ذلك كيف وصلن النساء لمراكز متقدمة على مختلف الصعيدين.

وشدد سورجي على ضروري تشريع قوانين تساهم في الحدّ من انتهاك حقوق المرأة واضعاف مكانتها، وتعمل من أجل رفع مكانتها في السياسة والادارة والمجتمع وليس العكس.

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لمركز تنظيمات قره جوغ

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