تنظيمات بغداد تهنىء نساء كوردستان

2021/03/07 | 20:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، جميع النساء في العالم وخاصة نساء كوردستان، مشيدا بدورها التاريخي وتضحياتها في سبيل الحرية والديمقراطية.

وذكر المركز في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان السيدة رابحه حمد مسؤولة مركز تنظيمات بغداد للإتحاد الوطني الكوردستاني، تهنىء، جميع النساء في العالم وخاصة نساء كوردستان وتشيد بدورها التاريخي وتضحياتها على مر العقود السابقة في سبيل الحرية والديمقراطية، لافتا الى ان قضية المرأة كانت من أولويات الاتحاد الوطني الكوردستاني منذ تأسيسه من قبل مام جلال الراعي الأول لدعم المرأة في سبيل الاستقلال وتحقيق العدالة الإجتماعية ووضع المرأة في مكانة تليق بها لأتخاذ القرارات واعتبارها شريكًا أساسيًا في الحياة الإجتماعية والسياسية وبهذه المناسبة متمنين لهن أن تخطو نحو مستقبل زاهر ونجاح دائم متميز وليكن عيدكن كل يوم من أيام السنة مليئًا بالخير والعطاء والمحبة.

PUKmedia بغداد

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