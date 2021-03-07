رئاسة البرلمان تحذر من انهيار الاستقرار في مدينة عراقية وتدعو الكاظمي للتدخل

2021/03/07 | 20:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذر حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان، الثلاثاء، من خطورة رهن مستقبل سنجار للإرادات والصراعات السياسية، مؤكدا ان بعض هذه الإرادات تدفع لعدم استقرار القضاء.

وطالب الكعبي خلال استقباله، (7 اذار 2021)، "وفدا ايزيديا من قضاء سنجار، الحكومة بفرض الأمن والاستقرار في القضاء من خلال تسليم الملف الأمني للحكومة الاتحادية ، وان يتولى القائد العام للقوات المسلحة الاشراف المباشر على هذا الملف".

وقال ان "سنجار جزء من جسد الدولة العراقية، ولا يمكن القبول بالحلول الترقيعية للمشاكل الموجودة"، داعيا في الوقت ذاته الى "ضرورة البدأ بحملة كبيرة لاعادة اعمارها بأسرع وقت ممكن".

من جانبه ثمن الوفد الايزيدي دور "مجلس النواب بشكل عام، والنائب الاول بشكل خاص على الجهود الكبيرة التي بذلوها من اجل اقرار قانون الناجيات الايزيديات وذلك لاهميته في انصاف المكونات التي شردت وعانت واضطهدت خلال سيطرة عصابات داعش الارهابية على مناطقها".

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