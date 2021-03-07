2021/03/07 | 20:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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البابا: الكنيسة في العراق حية » وكالة الأنباء العراقية
سياسية
اليوم, 20:09
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا: الكنيسة في العراق حية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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