2021/03/07 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر تويتر …بابا الفاتيكان: اليوم أستطيع أن أرى وألمس لمس اليد أن الكنيسة في العراق حية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر تويتر …بابا الفاتيكان: اليوم أستطيع أن أرى وألمس لمس اليد أن الكنيسة في العراق حية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).