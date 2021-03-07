بالوثيقة.. مكتب الإمام السيستاني يعزي بوفاة وكيل المرجعية في سلطنة عُمان

2021/03/07 | 20:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عزى مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، الإمام السيد علي السيستاني، بوفاة وكيل المرجعية العليا في سلطنة عُمان، السيد شرف بن علي الموسوي.وبحسب بيان لمكتب المرجع الاعلى، “تلقينا ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة العالم الجليل العلامة الخطيب السيد (شرف بن علي الموسوي) الذي قضى عمره الشريف في ترويج الدين وخدمة المؤمنين”.وأضاف […]

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